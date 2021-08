Les amateurs de Fort Boyard connaissent désormais très bien le fameux restaurant de Willy Rovelli dans le fort. Les candidats qui y passent doivent déguster les plats du "chef", qui sont tous plus repoussants les uns que les autres. Et ce samedi, c'est Benjamin Muller qui a fait connaissance avec les talents culinaires de Willy Rovelli. Au menu: du pipi de vache. Le chroniqueur a été obligé de boire un verre de cette "boisson", met sacré en Inde.

Si le candidat a relevé l'épreuve, la scène a dégoûté les téléspectateurs. "Après le sang de truie l’an passé, l’urine de vache cette année. Ça fait rêver la cuisine de Rovelli", écrit un internaute sur Twitter, là où un autre n'hésite pas à dire que c'est "à vomir". "T'es vraiment immonde Willy Rovelli!", affirme un autre téléspectateur, "On est à la limite de la trash-tv". La séquence a été largement commentée, et les internautes sont unanimes: Willy Rovelli est expert en plats répugnants. À chaque fois, ils pensent que Willy Rovelli a fait déguster le pire plat possible à ses invités, mais le chef revient toujours avec un autre encore plus dégoûtant la fois d'après.