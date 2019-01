L'émission Miss Belgique rencontrait autrefois un grand succès auprès des téléspectateurs belge. Mais depuis quelques années, le concours a perdu en popularité. L'arrêt de sa diffusion sur la chaîne privée belge RTL TVI, faute d'audimat en fut le signe le plus marquant. Désormais, il faut suivre le concours de miss sur la chaîne privée AB3. Cette année, la présentation francophone est assurée par Patrick Ridremont et Virginie Claes pour la néerlandophone. Déjà en 2017, les audiences du CIM démontraient que l'émission connaissait un véritable flop aux yeux des téléspectateurs. On était d'ailleurs pas certains que la diffusion de l'édition 2019 ait bien lieu sur la chaîne du groupe AB. Mais au terme de discussions entre celle-ci et le comité Miss Belgique, la décision fut positive pour le show... Au grand dam des téléspectateurs qui se plaisent à critiquer l'ensemble des participantes sur Twitter! On vous laisse savourer notre compilation des tweets les plus forts sous le hashtag #MissBelgique2019.

Voici les tweets les plus virulents: