Voilà trois ans, depuis son départ de la présentation deet, que Frédéric Lopez s'était plutôt fait discret sur le petit écran. Samedi dernier, l'animateur de 54 ans est toutefois réapparu à l'antenne en tant qu'invité de, émission de Julian Bugier sur France 2 lors de laquelle sept Français étaient invités à partager avec leurs grandes idées pour changer et révolutionner notre quotidien face à un public composé de 120 citoyens et 4 experts, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, l'ancienne journaliste Isabelle Giordano, le patron et créateur de "C'est qui le patron?" Nicolas Chabanne, et l'économiste Anne-Sophie Alsif

L'ancien présentateur de Parenthèse inattendue est arrivé en cours d'émission pour parler d'une rencontre marquante faite lors d'un de ses voyages au Cambodge avec un couple qui a créé Pour un sourire d'enfant, une association qui a pour but de trouver des solutions à la pauvreté dans le pays en soutenant financièrement les enfants défavorisés.

Son retour n'est toutefois pas passé inaperçu et, pour cause, Frédéric Lopez y était pratiquement méconnaissable. Vieilli, barbe et cheveux blanchis, son look n'a pas manqué de faire réagir les internautes. "Par contre Frédéric Lopez, il y a un souci là non ? Il a vieilli d’un coup ou c’est moi qui délire ?" ou encore "Frédéric Lopez, il a pris 10 ans en arrêtant l'émission Rendez-vous en terre inconnue, je suis choqué", peut-on lire sur Twitter.