The Voice, la plus belle voix

TF1 21.00

Cette saison de The Voice, la plus belle voix est marquée par le retour de Jenifer sur le banc des coachs, après trois saisons d’absence. La Niçoise compte bien prendre sa revanche sur les années précédentes en remportant enfin la victoire avec l’un de ses talents.

Ses choix artistiques ne correspondent toutefois pas toujours aux attentes des téléspectateurs. Ceux-ci n’hésitent d’ailleurs pas à les critiquer sur les réseaux sociaux. Là où les téléspectateurs sont, en revanche, en total accord avec la jolie brune, c’est lorsqu’il est question de fringues. Chaque année, l’interprète d’Au soleil fait, en effet, davantage le buzz pour ses tenues vestimentaires que pour les talents de son équipe.

Jenifer, une icône de la mode

Véritable référence en terme de mode, Jenifer a démarré cette huitième saison avec une sublime robe transparente signée Paco Rabanne. Sans manche et dotée d’un col en V, cette dernière est composée de disques noirs qui s’emboîtent pour ne laisser apparaître que quelques bouts de peau du corps sexy de la chanteuse. La coquette somme de cette belle pièce, à savoir 990 euros, n’a pas découragé certains à sortir leur portefeuille. En moins de temps qu’il ne faut pour le dire, la création du designer espagnol était déjà en rupture de stock dans toutes les boutiques et sur les sites internet.

Le défi de mode continue pour l’épreuve des K.O. avec une tenue à paillettes provenant de la collection de David Koma. Sa blouse noire et argentée au col asymétrique se vend au prix de 702 euros. Son pantalon noir évasé et assorti revient, lui, à 1.022 euros. Faites le compte… Cette année encore, Jenifer ne lésine pas sur les moyens en qui concerne sa garde-robe étiquetée The Voice, la plus belle voix.

Samedi dernier, la chanteuse avait opté pour une chemise en soie rouge et noire imprimée étoiles et une jupe bleu marine, toutes deux griffées Miu Miu. La tenue complète ? 1.300 euros…