C’est une page qui se tourne pour Fort Boyard. Après plus de 30 années de bons et loyaux services, les tigres, gardiens du trésor du Père Fouras, quittent l’émission. ALP, la société qui produit le programme, l’a annoncé par voie de communiqué. "Nous sommes très soucieux et attentifs au bien-être des tigres mais également des autres animaux présents sur le Fort. Nous sommes tout aussi attentifs à nos téléspectateurs et nous avons constaté une évolution des mentalités quant à la présence des tigres dans Fort Boyard", peut-on lire. Tosca et Kashemir, les deux derniers félins du Fort vont donc prendre leur retraite, comme avant eux Yoko, Taïga, Indra, Marquise, Shogun, Kali, Minh et Kanji.

"Cependant, nous tenons à rassurer nos fidèles téléspectateurs de Fort Boyard, petits et grands, l’esprit des tigres sera toujours présent car ils font partie intégrante de la magie du programme", précise la production.

Cela fait plusieurs années que les producteurs du jeu réfléchissent à la présence des tigres dans l’émission. Si ALP décide aujourd’hui de se passer d’eux, c’est parce qu’un accord financier a été trouvé avec France Télévisions. Une somme d’argent a été dégagée pour assurer aux tigres "tous les soins nécessaires et leur permettre d’avoir une fin de vie dans le respect de la dignité animale qui nous est chère", cela sans mettre en difficulté leur propriétaire et éleveur Thierry Leportier, partenaire de longue date de Fort Boyard.