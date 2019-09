"Sur toutes les photos que j’ai faites aujourd’hui pour mon Instagram, je me rends compte que j’ai un sourire béat, nous glisse Cathy Immelen entre deux prises pour le premier numéro de Pop M tournées dans l’espace de coworking situé au Silversquare de Bruxelles. Je suis tellement heureuse de retrouver les équipes et les tournages, c’est vraiment un exercice qui me plaît."

(...)