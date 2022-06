Si son œuvre a été adaptée au cinéma à plusieurs reprises, aucun réalisateur ne s’était jusqu’ici intéressé à l’homme qu’était Marcel Pagnol dont le travail, littéraire comme télévisuel, a traversé les époques. Parce que le dramaturge et metteur en scène méritait mieux que ce silence, Fabien Béziat (“L’Épopée des gueules noires” avec Hughes Nancy) lui consacre enfin un film qui lève le voile sur la personnalité de ce parleur insatiable pourtant très mystérieux. C’est l’acteur Fabrice Luchini qui nous raconte l’homme derrière l’artiste en s’appuyant de nombreuses images d’archives inédites, d’extraits de films, de romans, de pièces de théâtre, de ses carnets, de ses journaux intimes, de ses notes ou encore de ses nombreux souvenirs.

Un résistant durant l’occupation

Un long-métrage de près de deux heures qui revient sur les hauts et les bas de ses cinquante années de carrière, en passant par les bartavelles de “La Gloire de mon père”, l’inoubliable partie de cartes de la Trilogie marseillaise ou encore la tirade du boulanger à la Pomponette. Le film s’attarde aussi sur les critiques parisiens qui ont tenté de l’anéantir ou sur l’occupation nazie. “Je suis peut-être le seul qui ait refusé de tourner pour les Allemands”, l’entend-t-on dire dans un vieil enregistrement de l’époque.

Si Les trésors de Marcel Pagnol dressent le portrait d’un génie pour le patrimoine culturel français, il ne manque pas non plus de pointer du doigt la façon dont Pagnol enjolivait la vérité pour servir ses propres intérêts. Il disait, notamment, qu’il avait remporté un Oscar ou encore qu’il était né le même jour que le cinéma et que cela ne pouvait pas être un hasard.

Outre sa carrière cinématographique, Luchini, avec son phrasé et ses intonations si particulières, nous parle aussi, avec beaucoup d’émotion, de l’œuvre littéraire de Marcel Pagnol. Une œuvre qui, pour toute une génération d’écoliers, aura servi de matériel et de source d’inspiration pour les dictées. Au-delà des clichés, et avec l’appui de Nicolas, le petit-fils de l’auteur, ce portrait est un hommage aux succès du Marseillais.