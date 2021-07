Moteur, silence… Drie, twee, een,… actie !" Bienvenue sur le tournage bilingue - trilingue même puisque l’anglais est aussi de mise - de 1985, série inédite et événement à venir, basée sur les tueries du Brabant, leurs 28 morts et l’atmosphère de terreur qu’elles ont fait planer sur la Belgique entre 1982 et 1985.

C’est au cœur des archives de la Ville de Bruxelles que se tournaient, ce lundi, des scènes policières cruciales de l’intrigue de cette fiction en huit épisodes de 50 minutes à voir sur la RTBF et la VRT au début de 2023 (le tournage se poursuivant jusqu’en octobre 2021).

Après un test PCR rapide, effectué dans la cour d’entrée intérieure du bâtiment, aux côtés de figurants en uniforme de gendarmes de l’époque, nous empruntons un vieil ascenseur un peu glauque. Direction le 4e étage des archives.

(...)