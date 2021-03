En effet, la célèbre Youtubeuse et influenceuse française (plus de 5 millions d’abonnés) avait eu le droit de venir filmer les coulisses de l’émission - mais pas les candidats, histoire de ne pas spoiler - en pleine pandémie pour ses vidéos vlogmas (contraction de vlog et Christmas). En mode baba cool, et avec sa chienne Jelly, l’ex-star de Danse avec les stars était venue suivre les étapes cruciales des battles de son homme. Entre visite des studios, de la régie ou des loges (avec friandises à gogo), on y voit non seulement le couple dans son intimité - ils se charrient en photo, à l’écran ("il fait une tête cheloue, là !") ou se font des blagues dans l’oreillette ("ta braguette est ouverte") -, mais aussi dans des moments très émotifs en raison de l’enjeu du programme télé. "C’est horrible de se séparer de ses talents, confie Henri Pfr à la caméra de Marie Lopez, le vrai nom d’Enjoy Phoenix. On sent les vraies émotions sur le plateau. C’est touchant quand tu en vois un qui ne va pas être repêché, les larmes aux yeux. T’as juste envie de le reprendre ! C’est trop dur pour moi cette émission." Un marathon d’enregistrement jusqu’à 2 h matin où on les voit aussi dans leur hôtel, à deux pas des studios liégeois. "Ça fait du bien d’être avec Henri car ces derniers temps entre The Voice et le Covid, c’était tendu."