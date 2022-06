Lexie Truck, la camionneuse star des, revient pour une saison 2 sur RTL-TVi.

Je me sens plus confiante sur cette saison avec l’expérience des caméras de la première, nous confie la Suissesse Alexia, alias Lexie Truck dans Les Reines de la route dont la saison 2 démarre dimanche à 19 h 50 sur RTL-TVi (et en replay sur RTLPlay). Il y a eu deux ans d’écart, plus le fait que j’ai grandi, mûri . Et accessoirement, il y a aussi eu le décès de mon père…" C’est lui qui, en accro du camion et en drogué du bitume, lui a donné l’envie de faire le métier de camionneuse.

Les gens ont-ils changé leur regard sur votre métier ?