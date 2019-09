Qu’est-ce qui a bien pu pousser Liane Foly à dire oui à Danse avec les stars ?

La chanteuse a déjà une carrière plus que bien remplie. Elle a la chanson, le cinéma, la télévision et ses one-woman-shows. Elle confie d’ailleurs être en pleine écriture du troisième. Si elle s’est lancée dans l’aventure, c’est parce que danser est son rêve de petite fille. "Mes parents étaient des fervents danseurs. Depuis toute petite, je les admirais parce qu’ils dansaient toutes les danses. Et j’ai aussi un vrai passé de danseuse. J’ai fait de la danse classique. Je voulais être danseuse." Liane Foly se profile donc comme une redoutable candidate. Sauf qu’il y a danse et danse. Si elle a pratiqué avec passion le classique, elle n’a aucune base pour la danse de salon. "Le slow, bien sûr. Un peu de rock avec les copains et la valse pour faire plaisir a mon papa", dit-elle en rigolant.