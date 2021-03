En décembre dernier, c’est pour parler de Meurtres à Toulouse qu’on avait joint Lionnel Astier par téléphone. Évidemment, une fois évoquées les énigmes de la Ville rose, c’est sur d’autres chemins qu’est partie notre conversation. Notamment ceux, escarpés, des montagnes où l’acteur tourne, depuis des années, la série Alex Hugo. "C’est devenu une famille. Une famille extrêmement efficace, nous confiait-il. Bien sûr que les paysages sont beaux mais ce n’est pas de tout repos que de tourner là-haut. Je parle surtout pour l’équipe technique. On travaille quand même parfois en altitude et ce n’est pas toujours simple. Il y a des trajets compliqués, on est parfois à 3 000 mètres. Déjà qu’on a parfois du mal à respirer, alors imaginez avec des masques… Et même quand on est en été, les conditions sont très changeantes."