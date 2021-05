C'est une belle aventure qui se termine pour Lionnel Astier. Le comédien de 67 ans a décidé de quitter, série policière à succès de France Télévisions (plus de 6 millions de téléspectateurs en moyenne par épisode) dans laquelle il incarne, depuis 2014, Angelo Batalla, le chef et surtout l'ami du personnage principal interprété par Samuel Le Bihan, à savoir un flic marseillais qui a choisi de quitter la grande ville pensant trouver le calme en intégrant une police rurale située dans les montagnes.

Dans Télé Loisirs, Lionnel Astier s'explique sur son départ. En 7 ans, il estime avoir fait le tour de son personnage. "J'ai le sentiment que nous sommes un peu dans la redite le concernant", explique-t-il au média français. Un sentiment accentué lorsque les tournages se sont multipliés. "Quand j'ai commencé, nous filmions deux épisodes par an. Nous en tournons quatre désormais. Je passe six mois là-haut, dans la montagne, et parfois, bien que les histoires se renouvellent, j'ai le sentiment de jouer des choses que mon personnage a déjà connu. Je me dis qu'il est peut-être temps pour moi de de passer à autre chose et de ne pas attendre que la série s'arrête", continue-t-il avant de préciser qu'il aurait continué à incarner Angelo Batalla si la production s'était tenue à deux épisodes par an.

Un départ orchestré dans la saison 8

Personnage phare de la fiction, Angelo Batalla ne quittera pas son camarade Alex Hugo du jour au lendemain. Son départ a finement été étudié par les scénaristes et n'interviendra qu'au cours de la saison 8, prévue pour 2022 sur La Une et France 3. "J'ai encore trois épisodes à tourner sur Alex Hugo, puis je tournerai l'épisode où on va me faire partir", déclare-t-il.

Si Lionnel Astier entend profiter de son nouveau temps libre pour relever de nouveaux défis, il ne claque toutefois pas la porte à Alex Hugo où il a accepté de revenir "de temps en temps" en tant qu'invité.