À l’affiche de la 1re saison desur Netflix, Lisa Kudrow revient sur le succès dequi lui a donné la célébrité.

L’espace continue de fasciner, l’engouement pour le lancement de la première mission habitée par un opérateur privé, SpaceX, en est la preuve. Rien d’étonnant dès lors que depuis longtemps le grand vide soit un sujet de prédilection pour le cinéma et la télévision. C’est sur cette vague que surfe Space Force, nouvelle série proposée par Netflix. Au cœur de l’intrigue, la création d’une nouvelle branche au sein de l’armée américaine, la force spatiale.

Steve Carell, John Malkovich et Ben Schwartz sont au casting, de même que Lisa Kudrow, la célèbre Phoebe de Friends , qui devait aussi retrouver les anciens de la mythique série. Une émission spéciale devait être tournée les 23 et 24 mars 2020 pour le lancement de la plateforme de streaming HBO Max. Malheureusement, le Covid-19 semble avoir contrecarré cette initiative. Est-ce partie remise ? "N’en doutez pas , affirme la comédienne. Cette idée de nous réunir à nouveau devant des caméras est très excitante. Notre amitié n’était pas feinte, nous sommes liés dans la vraie vie aussi. Nous nous fréquentons, nous déjeunons ensemble, nous nous téléphonons constamment. Nous n’avons jamais coupé les ponts. Une telle complicité, tant d’années après, c’est extraordinaire. Bien souvent, dans l’industrie de l’entertainment, vous tournez vos épisodes et, une fois la série terminée, c’est chacun chez soi."

Cela ne vous lasse pas qu’on vous parle toujours de Friends, comme si vous n’aviez rien fait d’autre dans votre carrière ?

(...)