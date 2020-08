Entre les 13 journaux télévisés de 06h30 à 23h00 se glisseront de nouvelles émissions, avec des temps forts en matinée et en soirée. La matinale (de 06h30 à 09h00) est reliftée. Elle comptera la présence d'humoristes et passe sous la houlette de Catarina Letor. L'accent sera aussi mis sur des Late shows, en premier lieu avec "Les visiteurs du soir" qui sera présenté par Jim Nejman à compter du lundi 7 septembre, entre 21h10 et 23h00 en semaine.

"On a tiré les leçons de notre première année et on sait où sont les gens qui nous regardent", explique Martin Buxant, cofondateur et rédacteur en chef de LN24. "C'est le matin très tôt et le soir très tard". Joan Condijts, CEO et cofondateur de LN24, ajoute que "ce sont les axes stratégiques de LN24. Une matinale forte pour accompagner les gens qui se lèvent et déjà les informer. L'autre axe, c'est l'axe du soir. On rentre de sa journée de travail. On a envie de savoir ce qui s'est passé, d'aller un peu plus loin... Il y a cette envie d'analyse, de profondeur".

Le talk show avec les ténors politiques Laurette Onkelinx et Louis Michel est maintenu pour une seconde saison les vendredis à 20h10. S'ajoute une confrontation des extrêmes de 15 minutes lors de la matinale, qui s'annonce récurrente. Le duel politique opposera Theo Francken (N-VA) et le politologue François Gemenne.

Parmi les autres nouveautés figurent encore un Talk show lifestyle qui sera présenté par Brigitte Weberman et qui occupera l'antenne l'après-midi en semaine, ainsi que des magazines politiques et économiques.