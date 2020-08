Téléréalité : que Sont devenues les stars des émissions cultes ?

"Des candidats ayant connu la célébrité grâce à leur participation à des programmes de téléréalité en dévoilent les coulisses et parlent de leur nouvelle vie", peut-on lire dans le pitch de l’émission réalisée en 2019 et qui sera rediffusée ce soir sur TF1. Du fameux épisode de la piscine dans Loft Story pour Loana au douloureux secret de Marie Garet dans Secret Story 5 (échanger son couple dès son entrée dans la Maison des secrets) qui a provoqué son retrait médiatique ("Je suis la candidate la plus détestée de la téléréalité"), l’émission dévoile aussi ce que sont devenus Brandon, de L’île de la tentation, Florent, de Qui veut épouser mon fils ? ou encore Marlène, de la deuxième saison de Loft Story.

Il y a 3 ans, Loana -qui avait fait une opération pour perdre du poids- s’était confié dans nos colonnes au sujet de cette fameuse scène de la piscine (où elle faisait l’amour) qui l’a rendue célèbre dans la 1re édition de Loft Story. "Ça me fait rire et ça m’amuse, même 16 ans après. À l’époque, j’étais amoureuse de Jean-Edouard, j’étais une jeune fille et on n’a pas mesuré les conséquences de notre acte. Les caméras étaient miniatures, dans les coins du jardin, et ça aurait pu se faire dans un autre endroit. Quand on a eu ce coup de folie, c’était juste un geste d’amour. On n’a rien fait de mal et il n’y a rien de pervers à ça."

"On n’est pas préparé à tout ça"

À plus de 40 ans, Loana en joue même encore aujourd’hui comme dans cette publicité qu’elle avait faite aux côtés de Benjamin Castaldi. "Je n’ai jamais eu aucune nouvelle de Jean-Edouard par contre. Il a voulu tirer un trait après notre histoire. J’ai juste été un coup d’un soir pour lui. J’en ai pleuré pendant une semaine." Et ensuite, ça a été la descente aux enfers entre drogue, alcool et une cure en hôpital psychiatrique pour dépression… "Tomber dans les travers, c’est facile. Ce sont des mauvaises fréquentations. Puis, j’ai été déracinée de ma famille à 20 ans, je ne connaissais rien du monde de la télé, propulsée au rang de star, livrée à moi-même et sans suivi psychiatrique. On n’est pas préparé du tout à ça. J’ai bien assumé les premières années mais après, on part en cacahuète car on ne sait plus discerner le bien du mal, tout est tellement beau. J’ai finalement perdu pied, je suis tombée dans la drogue car quelqu’un m’y a mise. J’ai pris du poids suite à mes addictions de médicaments vu qu’on m’avait diagnostiqué le fait que j’étais bipolaire et schizophrène. Je me suis vue dans la glace alors je suis tombée dans l’alcool car ça permet d’oublier." Jusqu’à la tentative de suicide… Comment en arrive-t-on là ? "C’était très douloureux car ce n’était pas un appel au secours quand je les ai faites. J’ai vraiment fait deux arrêts cardiaques, trois jours et à trois reprises. Le dernier date de 2013, le jour de Noël et je me suis réveillée le 29. Je n’avais plus de raison de vivre, alors qu’on peut faire plein de belles choses. Parfois, j’ai l’impression de parler de quelqu’un d’autre quand je dis ça. Aujourd’hui, je ne peux plus boire d’alcool car mon corps le rejette, je vomis. Le déclic est venu quand je me suis vue dans la glace… Mais c’est quand on est au plus bas qu’on a envie de remonter. Même s’il m’a quand même fallu plus de 2 ans pour gravir ces échelons petit à petit."

P.-Y.P.