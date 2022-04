Loana l'a annoncé récemment sur ses réseaux sociaux, l'ancienne star de téléréalité a décidé d'être plus présente sur le devant de la scène. Ainsi, elle était l'invitée de Matthieu Delormeau sur le plateau de TPMP People ce samedi 16 avril et s'est laissée aller à quelques confidences. "La dernière fois que j’ai été amoureuse, vraiment, je crois que ça devait être en 2003. Un vrai sincère, qui m’aimait vraiment", a-t-elle expliqué. S'en est alors suivi une longue période de descente aux enfers pour Loana.

Matthieu Delormeau a alors donné sa théorie pour expliquer cette situation. "Est-ce que tu connais la phrase… Pardon, elle n'est pas méchante. Quand on rencontre la première personne, on se dit : 'ça doit être un c**nard'. La deuxième personne, 'c'est pas lui, c'est un c**nard'. La troisième personne, 'c'est pas lui, c'est un c**nard'. Peut-être qu'à la dixième personne, on peut se dire que la mauvaise personne, c'est soi", a-t-il confié à Loana.

Des propos très maladroits qui ont installé un malaise sur le plateau. "Ça va bien lui remonter le moral", s'est même exclamé un chroniqueur. Matthieu Delormeau a donc essayé de se rattraper. "Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire sur toi, parce que tu es jeune, tu es jolie ? Comment tu expliques que tu ne trouves pas l'amour ", a-t-il enchainé. "Peut-être parce que je suis une c**nasse. C'était vraiment pas gentil. J'ai vraiment pas aimé", lui a rétorqué Loana, visiblement très blessée.

Avant que Loana ne quitte le plateau, Matthieu Delormeau a tenté une dernière fois de s'excuser. "Tout à l'heure, à la pub, elle m'a dit un truc très, très touchant. Elle m'a dit : 'Ça va mieux, mais je suis encore un peu fragilisée'. Je le comprends. Et j'aimerais encore m'excuser, parce que tout à l'heure, c'était vraiment une vanne pour expliquer ce que je t'ai dit et ce n'était pas du tout pour te faire de la peine", a-t-il conclu.