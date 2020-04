Loïc, le jeune cuistot de RTL-TVI, délivre ses bons plans confinement à appliquer derrière les fourneaux.

En cette période de confinement, Loïc, le jeune "fou de cuisine" de RTL-TVI, est loin de se tourner les pouces. À défaut de pouvoir tourner de nouvelles capsules vidéo pour RTL-TVI et VTM - les enregistrements étant reportés à cause du coronavirus -, le cuisinier partage ses bonnes recettes sur les réseaux sociaux. Histoire que ses followers aient quelque chose… à se mettre sous la dent. "Chaque jour, j’essaye de divertir les gens via les réseaux sociaux en partageant une recette facile à faire chez soi. Un jour, elle est destinée à mes followers néerlandophones, l’autre aux francophones, afin qu’il y en ait pour tout le monde", explique celui qui ouvrira les portes de son quotidien dans Belges à domicile, ce jeudi soir sur RTL-TVI.

Confinés chez eux, beaucoup de gens se tournent vers leurs fourneaux. Cuisiner, une façon idéale de changer les idées ?

"Oui, ça peut les aider. Nombreux sont d’ailleurs ceux qui se lancent dans des plats plus élaborés. Je constate tout ça sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens me posent des questions concernant des recettes ou partagent la photo des plats de Loïc, fou de cuisine qu’ils ont reproduits. C’est une bonne chose car pour combattre cette maladie bizarre il faut un système immunitaire costaud. Et ça passe par une bonne alimentation."

Vous-même, vous cuisinez en dehors de la télévision ?

"Tout le temps ! Je pense qu’en cinq ans de relation, ma compagne n’a jamais eu à cuisiner. J’adore m’isoler en cuisine avec de la musique et attaquer un plat pour me divertir. En dehors de ça, je cherche de nouveaux plats et je termine mon deuxième livre de cuisine."

Quel plat raconte une de vos histoires ?

"La pastina. C’est un bouillon de volaille réconfortant avec des pâtes et un œuf cassé par-dessus. C’est idéal pour la période de confinement. C’est une recette facile à faire qui demande peu d’ingrédients et que l’on peut garder très longtemps. C’est aussi un bon plan quand on a trop bu la veille (rires) !"

Quels conseils culinaires donneriez-vous à nos lecteurs en période de confinement ?

"Je leur conseillerais de miser sur des projets long terme comme du kimchi ou encore du pain au levain. Ceux-ci demandent un procédé de plusieurs jours mais le résultat est fantastique."