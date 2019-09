"Je ne suis pas chef, je n’ai pas de restaurant, je cuisine comme tout le monde à la maison", explique Loïc, monteur de formation, qui anime aussi une émission très différente, Martin Bonheur (tous les jours à 12 h 10), avec le meilleur chef Gault & Millau 2019, David Martin. "J’y vais plus au feeling car je suis un impulsif et dynamique."

Du lundi au vendredi à 18 h 10 sur RTL-TVI - et VTM ! -, Loïc distille ses recettes maison (65 au total durant la première saison) qu’il explique de A à Z. Enfant de la télé, ce jeune homme de 25 ans est un autodidacte. "J’ai tout regardé depuis petit, que ce soit Top chef , Meilleur Pâtissier, etc. Depuis mes 5, 6 ans, c’était très clair, je voulais faire cuisinier. Ma mère, mon père, mon oncle et mon parrain, tous sont cuisiniers. C’est un peu inné ! Mais ma mère m’avait interdit de faire l’école hôtelière… je voulais vraiment lui prouver que la cuisine n’était pas juste un passage dans ma vie mais ma passion. Elle m’avait juste dit : ‘Finis ton école secondaire et fais une école supérieure.’ Ce que j’ai fait, car on écoute toujours sa maman (sourire) ! Entre-temps, quand j’étais adolescent, mes jobs étudiants tournaient autour des brasseries et de l’Horeca, ou encore le service traiteur avec ma maman, avec qui j’ai tout appris."

Et le voilà aujourd’hui avec sa propre émission sur les deux chaînes privées belges. "Après 6 mois au Japon, je suis revenu avec une idée d’émission culinaire que je voulais absolument faire dans les deux langues, français et néerlandais, raconte celui qui a bossé en postproduction sur les émissions du magicien Donovan, qui est fan de musique et de cuisine bio. Vous allez voir, tout le monde peut cuisiner ! On mange tous les jours alors autant en faire un moment de plaisir dans la journée. Je veux montrer que faire à manger, c’est un vrai plaisir !"

Son péché mignon ? "Si un jour je me retrouve dans le couloir de la mort, mon dernier plat sera 15 fishsticks avec des épinards à la crème. C’est mon plat fétiche depuis tout petit (rire)."