"J’étais le premier à qui ils ont pensé !", confie Loïc Nottet, en pleine répétition depuis deux jours pour un freestyle avec Denitsa Ikonomova et Azize Diabaté. Le vainqueur de la saison 6 se dit flatté de revenir danser dans l’émission phare de TF1 en compagnie d’autres gagnants comme Agustin Galiana (saison 8) ou Laurent Maistret (saison 7) mais aussi de célèbres lauréats tels que Lenni-Kim (saison 8) et Iris Mittenaere (saison 9). "J’étais déjà revenu avec Laurent Maistret et Denitsa Ikonomova il y a deux ans. Mais ce sont plein de souvenirs qui reviennent. Rien n’a changé, ce sont toujours les mêmes décors et on a l’impression de n’avoir jamais quitté l’émission !"

Si Loïc Nottet devait participer à Dals cette année-ci, cela aurait-il eu un impact différent pour sa carrière ?

(...)