Au programme ce soir: une panoplie de trios pour souffler les dix bougies de Dals.

Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova danseront avec Loïc Nottet ; Brahim Zaibat viendra aider Ladji Doucouré et Inès Vandamme ; Amel Bent foulera le parquet aux côtés de Linda Hardy et Christophe Licata tandis que Yoann Riou et Emmanuelle Bern seront accompagnés de Lenni-Kim.

Et on retrouvera aussi l’ancien gagnant Laurent Maistret, qui dansera avec Sami El Gueddari et Fauve Hautot. Quant aux deux couples restants, c’est avec Tonya Kinzinger que Clara Morgane et Maxime Dereymez auront le plaisir de se déhancher et pour Elsa Esnoult et Antony Colette, c’est Iris Mittenaere qui reprendra sa place de danseuse.