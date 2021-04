Elle ne sait plus quoi faire pour s’en débarrasser et trouve la situation de plus en plus malsaine. "Je voulais savoir, que vous soyez influenceur ou non, s’il y a déjà des gens qui vous ont ‘harcelés’ en créant des faux comptes pour tout le temps venir vous parler. C’est en train de m’arriver. J’ai déjà bloqué sept comptes de cette personne et à chaque fois, elle vient me reparler."

Si l’envoi de poèmes peut encore passer pour une forme douce, le fait que le harceleur s’adresse aux amis de Lola et qu’il ait créé un compte sur lequel il publie des photos d’elle, la fait flipper. "Je ne sais pas comment réagir. Je pourrais porter plainte mais ses messages ne sont pas méchants", dit-elle dans sa story Instagram.