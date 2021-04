Il y a deux jours à peine, Lola Dewaere publiait, sur Instagram, une très jolie photo d'elle et de son amoureux, Pierre-Edouard Bellanca, comédien (mais pas que), que l'on verra dans la deuxième saison d'Astrid et Raphaëlle (à partir du 11 avril sur La Une). Sous ce cliché très ensoleillé, Lola invite à la langueur et au bonheur. "Viens, on s'étalle, mon amour", écrit-elle en légende. Puisqu'on l'avait au bout du fil, on lui a posé la question: les réseaux sociaux, passage obligé, en 2021?

"Absolument pas", répond-elle du tac au tac. "Il y a des acteurs qui me disent ne pas comprendre que j’affiche ma vie sur les réseaux sociaux… Mais la plupart du temps, je joue un personnage, donc je ne suis pas vraiment moi. Le fait que j’affiche mon amoureux sur les réseaux sociaux, c’est comme une espèce de fierté. Je suis un esthète, moi : je le trouve très beau mon amoureux, donc j’ai envie de le montrer à la Terre entière."

© INSTAGRAM

C'est une simple envie de dire "Je suis heureuse"?

"J’ai longtemps été célibataire, j’ai essuyé des échecs, notamment ma dernière relation amoureuse, avec Nicolas Ullman, qui a été une catastrophe. On est très amis aujourd’hui, mais ça a été très douloureux pour moi, cette relation. Donc, j’avais aussi envie de dire aux gens que j’allais mieux, oui."

Pour vous, donc, les réseaux sociaux ne sont pas diaboliques...

"J’aime beaucoup les réseaux sociaux, je trouve ça très ludique. Quand c’est léger, qu’on ne vient pas me prendre la tête et que je ne prends pas la tête aux gens, je suis complètement cliente. J’y passe beaucoup de temps. D’ailleurs je me suis un peu arrêtée de lire, donc, il y a des choses qui ne sont pas très bonnes, c’est vrai (rires). Mais il faut arrêter de les diaboliser. Et puis, j’aime communiquer avec les gens. J’ai souvent fait des blagues, où je disais "J’ai 35 ans, je suis célibataire, je finirai avec mes chats, mes chiens ou mes chèvres", du coup, là, je suis contente de dire aux genre "Vous voyez, il y a des choses lumineuses qui peuvent se passer dans vos vies quand on pense que tout est perdu". C’est un message d’espoir qu’il est important d’adresser aux gens qui sont un peu au fond du trou, sentimentalement. Je ne sais pas si c’est la bonne parole, je ne me prends pas pour le pape ou pour un gourou, j’essaie que ça soit léger."

Et votre famille, elle en pense quoi?

"Dans ma famille, il n’y a quasi personne sur les réseaux sociaux. Même si parfois, ils me disent que j’ai été drôle. Ma sœur, par exemple, elle n’est sur Facebook que depuis deux ans ! Mais c’est clair que grâce à ça, il y a des gens qui m’ont vue dans des court-métrages, je me suis mise en relation avec des réalisateurs avec lesquels je discute fréquemment. Il y a des choses bien qui se passent sur les réseaux sociaux. Je fais aussi des opérations pour aider des gens qui vendent des t-shirts au profit des femmes battues du 93… Donc, arrêtons de diaboliser tout ça et rappelons qu’il faut savoir bien s’en servir car ça peut être très dangereux, aussi. On m’a souvent dit que j’avais l’air d’être sans filtre, alors qu’au contraire, je fais très attention, je sais ce que je mets sur les réseaux, il y en a que je ne mettrai pas. Je suis beaucoup plus réfléchie qu’on le pense!"