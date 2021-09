Cela fait un peu plus d’une semaine que Lola Dubini enchaîne, avec son partenaire - dont le nom est encore tenu secret -, les répétitions en vue du lancement de Danse avec les stars, ce vendredi soir. Pour la chanteuse et youtubeuse française, participer à l’émission de TF1 était depuis longtemps un objectif à atteindre. " Je suis très contente d’avoir été contactée pour faire Danse avec les stars parce que ça a toujours été un programme que je spottais comme un challenge. Y participer, c’est une occasion de me dépasser. Si ça se trouve, je vais me rendre compte que je suis Fauve Hautot ! (rire) ", déclare la jeune femme qui se définit plus sérieusement comme étant "une danseuse assez novice" et "de rock très tard le soir".



(...)