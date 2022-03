Après le succès de son premier prime time, le trio découvert sur YouTube en décroche un second, toujours sur TMC.

De YouTube au petit écran, il n’y a aujourd’hui qu’un pas. Comme le Palmashow en 2019, les Lolywood se sont vu ouvrir les portes de TF1, signe d’une chaîne qui souhaite davantage se tourner vers son jeune public. Et ce choix s’est avéré payant. L’année dernière, le trio au milliard de vues sur YouTube a rassemblé plus de 800 000 téléspectateurs lors d’un premier prime time sur TMC. Un succès qui a permis à Choopa, Manu et Ugo de continuer leur chemin dans la petite lucarne et de revenir, ce mercredi soir, avec Lolywood Night 2, un concentré de sketchs rempli d’humour, d’autodérision et d’invités de marque.

Que nous réservez-vous dans ce deuxième numéro de Lolywood Night ?

Manu : "De manière involontaire, on avait un peu changé notre manière de fonctionner pour le premier prime. On avait fait quelque chose d’un peu plus télévisuel. Pour celui-ci, on est revenus à l’essence même de Lolywood, c’est-à-dire à quelque chose de plus collectif. On voulait se faire plaisir et rigoler entre copains. On va dire qu’on est dans quelque chose de plus irrévérencieux."

(...)