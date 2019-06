"Il a fallu que je fasse un choix, écrit Lorie sur Instagram. Un choix pas facile mais je l’ai fait. Et si Lucie et moi on part, c’est pour mieux vous retrouver l’année prochaine, pour de nouvelles aventures."

Ce lundi 17 juin, les fans de Demain nous appartient ont découvert la toute dernière scène de Lorie Pester. L’interprète du lieutenant Lucie Salducci a décidé de s’accorder une pause pendant un an. À 36 ans, elle a en effet repris sa carrière de chanteuse, avec l’album Les choses de la vie. "Lucie, un petit bout de femme, qui me ressemble un peu, et qui m’aura fait vibrer pendant deux ans. Je vais partir pendant un an avec des petits bouts d’elle en moi, mais elle va quand même me manquer."