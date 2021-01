Son rôle dans la série Lost a également marqué sa carrière. L’actrice y incarnait Danielle Rousseau, une scientifique française coincée sur l’île depuis 16 ans.

Sur le grand écran, Mira Furlan a été aperçue dans des films tels que Venir au monde de Sergio Castellitto, en 2012, et Papa est en voyage d'affaires, film d'Emir Kusturica qui a reçu la Palme d'or au Festival de Cannes en 1985.

Triste nouvelle. Ce mercredi, l’actrice croate Mira Furlan est décédée à l’âge de 65 ans. Si les causes de sa mort n’ont pas encore été révélées, il semblerait qu’elle trainait des soucis de santé “ depuis un certain temps”, comme l’explique, sur les réseaux sociaux, J. Michael Straczynski, créateur de Babylon 5, série qui l’a révélée au grand public et dans laquelle elle incarnait Delenn. "