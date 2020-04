Je viens de rentrer à l’instant en Belgique et c’était rock’n’roll ! ", nous confie l’auteur et producteur du tube "Ça plane pour moi", qui vit depuis longtemps entre Lessines, où il est né, et la station balnéaire de Pattaya, en Thaïlande. "J’ai obtenu un billet d’avion mais via Francfort car on ne peut pas atterrir en Belgique. Du coup, j’ai mis vingt-deux heures pour rentrer. On était tous masqués, avec une distance d’un siège sur deux. Pas la joie."

(...)