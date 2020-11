Depuis la rentrée dernière, et suite au départ de Marie Bourguignon, un nouveau visage est venu rejoindre David Wathelet et Prezi à la présentation des Niouzz sur Ouftivi.

Il s’agit de Luana Fontana, une journaliste de 27 ans (qui n’a aucun lien de parenté avec Ophélie Fontana, présentatrice du JT de La Une), et qui a déjà eu l’occasion de couvrir des sujets pour On n’est pas des pigeons, C’est du Belge ou encore Mes vacances au musée sur la RTBF. C’est toutefois lors d’une de ses chroniques sur La Première que la voix douce et enfantine de la jeune femme tombe dans l’oreille de la productrice des Niouzz. Pour cette dernière, c’était une évidence : Luana Fontana avait le profil idéal pour rejoindre l’équipe de l’émission d’informations consacrée aux enfants.

Un casting plus tard et c’est dans la boîte. Un nouveau tournant se profile pour la jeune femme qui s’était, dans un premier temps, destinée à devenir psychologue, métier qu’elle a exercé pendant un an avant de se tourner vers le journalisme…

Aviez-vous déjà regardé les Niouzz avant de coanimer l’émission ?