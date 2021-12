Il a beau être un ami proche de Grichka et d’Igor Bogdanoff, Luc Ferry n’y est pas allé de main morte dans les pages du Parisien. L’ex-ministre français, également professeur de philosophie et essayiste, n’a pas mâché ses mots suite à la mort de Grichka. “Étant très sportifs, sans un gramme de graisse, ils croyaient que le vaccin était plus dangereux”, a-t-il concédé en soulignant les avoir prévenus à maintes reprises qu’ils prenaient des risques. “Sauf qu’à 72 ans, le système immunitaire n’est plus aussi performant qu’avant. Quelle bêtise, mais quelle bêtise”, déplore-t-il dans les pages du journal.

C’est aussi lui qui a indiqué qu’Igor était, aux dernières nouvelles qui datent d’il y a une semaine au plus, hospitalisé dans une unité de réanimation et dans le coma.

Au passage, Luc Ferry a également levé le voile sur le secret qui entoure depuis de très nombreuses années la transformation physique des deux frères. “Ils ne tombaient jamais malades. Même leur menton, ce n’est pas une maladie. C’était juste du Botox, ils me l’ont dit.”