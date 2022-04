Hier soir, aux alentours de 21 heures, du côté de La Scène de Malmedy, on distingue autour de patrouilles de police un panneau lumineux indiquant “festivités locales”. Une foule immense fait déjà la fête à l’intérieur de cette salle de concert et spectacle dont l’un des deux frères -Lucas- du binôme gagnant de Pékin Express en est le gérant. Originaire de la région, ce chef d’entreprise avait convié le public à une soirée un peu particulière avec son frangin Nicolas. “Pour fêter cette finale (qu’on gagne ou qu’on perde), on vous propose de nous rejoindre ce jeudi 14 avril à la Scène de Malmedy pour regarder ensemble la finale en live sur Club RTL. Au programme : DJ set, anciens candidats de Pékin Express, food truck et… si vous venez en short comme nous, l’entrée sera gratuite !”.

“On a été dépassé par les événements”

