Sur le tournage de Clem , des dispositions écologiques ont également été prises. " On essaye d’avoir un tournage encore plus éthique. On utilise un maximum de produits biologiques pour le maquillage et la coiffure. Pour les costumes, on achète de plus en plus en seconde main ou des vêtements éthiques, c’est-à-dire du coton bio, des tissus recyclés ou des chaussures avec des semelles en pelures d’ananas. On évite le plastique et tous les ustensiles à usage unique. On mise sur les gourdes ou encore les fontaines d’eau. Pour faire le café, on n’utilise plus de dosettes et on réutilise le marc de café. Pour le moment, on est à la recherche de véhicules hybrides ou électriques pour se déplacer lors des tournages. Mais bon, tout cela a un coût. La volonté compte, évidemment, mais les moyens financiers doivent accompagner. On y arrive petit à petit ", explique la comédienne qui ajoute que l’écologie fait partie des sujets traités cette saison dans Clem. " Comme tous les ans, on essaye de parler de sujets d’actualité qui pourraient toucher un grand nombre de personnes. Aujourd’hui, on ne peut pas mettre ce sujet de côté. On parle d’écologie et de justice sociale. On prend des risques en parlant de ça, mais il faut oser. J’espère que les gens s’y retrouveront."



