Les dernières années nous le prouvent : Ludovic Daxhelet a plus d’une corde à son arc. Le chroniqueur d’I Comme sur RTL-TVI nous annonce en exclusivité qu’il sortira, en janvier 2020, sa propre application gratuite. Intitulée Viziit, celle-ci ressemblera à celle de Tripadvisor ou encore à celle de Quefaire.be. " Lorsque des gens voudront savoir ce qu’il est intéressant de faire autour d’eux, en Wallonie, en France, en Europe ou même dans le monde entier, ils pourront se connecter sur l’application. Celle-ci les géolocalisera et leur donnera des bons plans, que j’aurai pour la plupart testés et approuvés ", explique l’aventurier fort de son expérience dans La Grande Balade, qui lui a fait participer à plus de 700 activités. " Manger, dormir, activités insolites, je guiderai les personnes via l’application que j’enrichirai avec des avis extérieurs objectifs à propos de lieux que je n’ai personnellement pas vus. " L’objectif étant que l’application soit la plus complète possible dans les années à venir.

À la conquête de la France

Cette semaine, Ludovic Daxhelet partagera son French Tour avec les visiteurs de RTL Play, une sorte de Pékin Express - jeu auquel il a participé en 2011 et qu’il a remporté en 2012 au côté de son frère Samuel - réalisée en France. "Au départ, je devais refaire un Itinéraire Bis avec mon frère Samuel. Mais son planning ne lui permettait pas, donc, en accord avec le producteur de Pékin Express , j’ai opté pour une aventure en solitaire aux quatre coins de la France, de Paris à Marseille. Seul un cameraman m’accompagnera ", explique l’animateur, qui a tourné cette déclinaison originale du 2 au 10 mai dernier.

Le principe de l’expérience est le même : pendant cinq jours, Ludovic Daxhelet a dû trouver un lieu pour dormir chaque soir et de quoi manger avec la modique somme… d’un euro. "J’ai traversé beaucoup de villages français méconnus et fait un certain nombre d’activités. J’en reviens en me disant que la France est un des pays les plus riches que je connaisse. Il ne faut pas forcément aller dans les pays tropicaux pour prendre son pied ", continue-t-il. " Contrairement à mes expériences en Afrique et en Asie, je trouvais qu’il était plus difficile de trouver un logement. Les Français sont très méfiants mais, lorsqu’on arrive à briser leur coquille, ils sont géniaux et très accueillants. "

À la rentrée prochaine, Ludovic Daxhelet sera de retour sur RTL-TVI avec La Grande Balade, I Comme et sa chronique sur Radio Contact.