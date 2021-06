C'était le coup à ne pas rater. Après une première partie couronnée de succès (plus de 70 millions de vues en moins d'un mois), Omar Sy et le reste du casting de Lupin étaient attendus au tournant pour les cinq derniers épisodes de la première saison. Mis en ligne ce vendredi matin par Netflix, ceux-ci reprennent l'histoire de ce Arsène Lupin des temps modernes là où elle s'était arrêtée, c'est-à-dire au kidnapping de Raoul, le fils d'Assane et Claire. Là, on s'attend à replonger dans l'intrigue, comme au début de la saison. Mais, la suite des aventures est loin d'être à la hauteur de nos attentes. Explications.

Même si on sait qu'Arsène Lupin s'en sort toujours, on retrouve de grosses ficelles dont on aurait pu se passer, notamment lors des scènes jouées dans la salle de spectacle ou encore lors de la scène finale sur le pont parisien. Même Omar Sy ne fait, à ce moment là, pas le poids face à une histoire qui manque de sublitilés.

Un Omar Sy qui gomme tout (et tout le monde) sur son passage

Pour faire renaître les histoires du gentleman cambrioleur, une saga vieille de plus d'un siècle, Lupin mise sur une tête d'affiche en or qui ne s'était jusque là jamais frotté à une série, Omar Sy. Et, on peut dire que cela fonctionne. L'acteur, très apprécié du public, se glisse dans la peau du personnage de fiction imaginé par Maurice Leblanc avec brio et le dépoussiérant un peu.

Son omniprésence à l'écran laisse toutefois peu de place à la pléiade de personnages qui font partie de l'intrigue. Assez caricaturaux, certains d'entre eux mériteraient d'être fouillés davantage afin de donner un peu de consistance à la série. On pense notamment à celui de Juliette, fille Pellegrini et amour secret d'Assane. On aurait aimé un peu plus de profondeur comme pour la version jeune d'Assane, brillamment jouée par Mamadou Haïdara. "Quand on a rencontré Mamadou, on a directement su que ce rôle était pour lui", nous explique Omar Sy. "Il avait ce sourire... Il semblait faire partie de la famille. Quand j'ai vu les premiers shots, j'ai vu qu'il avait quelque chose qui le ramenait à Assane."

Commandée par Netflix, la deuxième saison de Lupin, on l'espère, approfondira l'histoire de certains personnages et celle de leur relation avec Assane Diop.