De Typh Barrow à Loïc Nottet en passant par Frédéric François, Salvatore Adamo, Léa Paci, David Hallyday ou encore Emmanuel Moire, Lou et Pascal Obispo, la grande soirée de clôture du Télévie - le compteur a été lancé officiellement ce vendredi lors du RTLInfo de 19h - accueille aussi et surtout un revenant en la personne de M.Pokora.

S’il était déjà venu au Télévie en 2008 et 2012, le chanteur en sera pour la première fois le parrain ce 27 avril sur RTL-TVi. "Il était important pour moi de faire quelque chose en Belgique, car le public belge m’a toujours énormément donné et soutenu, même dans les moments difficiles, nous confiait-il lors de sa venue aux demi-finales de The Voice Belgique. Il y a toujours le bel accueil ici. Le public belge a toujours été là pour moi. Même sur l’album en anglais, il m’a soutenu, j’étais numéro un ici. Jamais eu de coup de mou en Belgique. Je suis donc honoré et fier de soutenir cette belle cause, qui me tenait à cœur." Et pour cause, le chanteur strasbourgeois connaît très bien les personnes atteintes de maladie. Son grand-père souffrait par exemple d’Alzheimer. "C’est pourquoi au mois de mai, je vais tourner un téléfilm sur la maladie d’Alzheimer pour TF1", souligne celui qui vient de sortir son album Pyramide et qui sera en tournée en Belgique les 18 et 19 octobre prochain à Forest National. Pour le Télévie, j’ai la volonté de montrer mon soutien aux familles et personnes bénévoles qui travaillent pour l’association."

Entre duo artistique et amoureux