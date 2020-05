"En tant que metteur en scène, je suis triste, évidemment. Mais, la tristesse est encore plus présente chez les comédiens qui ont travaillé dur, répétition sur répétition pour monter sur scène. C’est comme si on mettait tout notre cœur à préparer un repas mais qu’à la fin, on ne pouvait le servir à personne." Olivier Leborgne ne cache pas sa déception face à l’annulation des dernières représentations du Fusible, pièce du Télévie qu’il a mise en scène.

(...)