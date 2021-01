Elle était encore sur le petit écran lors du premier confinement au printemps dernier, dans "L'île des Héros". Mais depuis, Sara traverse une très mauvaise passe. Celle, qui a déjà participé à trois éditions de Koh-Lanta et qui a souvent vu les blessures lui jouer un mauvais tour, n'est à nouveau pas épargnée par les pépins physiques.

Sur les réseaux sociaux, elle a ainsi expliqué que cela faisait bientôt un an qu'elle était diminuée physiquement. Pour appuyer ses propos, elle a partagé sur Instagram les images d'une radio de ses genoux. "Pour tous ceux qui me demandent comment je vais, et bien les images parlent d'elles-mêmes. A gauche, un genou normal. Et à droite, un genou en souffrance..."

Atteinte d'une maladie appelée algodystrophie, qui lui cause des douleurs continues, Sara confie vivre un grand mal-être. "Je ne souhaite à aucun sportif cette pathologie qui peut durer jusqu'à 2 ans", précise-t-elle. "Ma vie n'a plus de sens depuis le 10 février 2020. En plus du reste...", faisant référence à la crise du Covid-19.

L'aventurière, qui restera la première (et la seule) femme de Koh-Lanta à avoir fait du feu, explique malgré tout qu'elle est bien suivie médicalement et que ses proches la soutiennent dans cette épreuve difficile. "Dans les malheurs il y a toujours de la positive attitude à en retirer", conclut-elle.