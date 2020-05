L'actrice française, Dan Simkovitch de son vrai nom, est décédée le 20 mai à l'âge de 66 ans a fait savoir sa fille Yaële sur Facebook ce lundi.

"Dan, ma maman, est morte mercredi. Le cancer avec lequel elle vivait depuis plus de quatre ans a eu raison de ses forces", a-t-elle écrit, avant de lui dédier un long texte revenant sur l'enfance de sa mère, sa vie personnelle et ses métiers de comédienne et humoriste. "Le plus grand nombre l’aura sûrement vue dans son rôle de Mme Bellefeuille dans 'Les Filles d’à côté'. Un rôle très différent du style des textes qu’elle écrivait et jouait sur scène mais qui a permis à des foules de gens de découvrir sa fantaisie sans pareil", a encore raconté Yaële Simkovitch.

En dehors de ses apparitions télévisées, l'interprète de Madame Bellefeuille a joué dans un tas de pièces de théâtre et avait monté son propre one-woman-show, "Comment je vais bien", en 2014. En 2017, elle avait fait sa dernière apparition dans la série "Les Mystères de l’amour", diffusée sur TMC.