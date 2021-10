Dès ce samedi soir, TF1 propose trois primes pour fêter les 20 ans de la Star Academy. Interview de la gagnante de la saison 5.

Je ne m’attendais pas à avoir cette vague d’émotion", nous confie d’emblée Magalie Vaé qui a participé au premier prime de ce samedi soir sur TF1 et sortira un single dans la foulée, via sa page Facebook, avant un EP et un film, Ne m’oublie pas, en 2022. "Car des documentaires sur la Star Ac’, on en a fait pas mal. J’avais déjà recroisé certains anciens mais là, c’était vraiment différent. Ça a été un week-end de malade ! Se revoir dans ce contexte, rechanter ensemble, avoir les profs en face de nous et revoir certaines images, j’ai complètement craqué sur le plateau. J’ai vraiment replongé 16 ans en arrière. Avec Nikos Aliagas. Avec des commentaires vidéo qui m’ont extrêmement touchée. Ce fut un week-end très émouvant ! "

L’étiquette Star Academy n’a jamais été un problème pour vous ?

"Jamais ! Il faut savoir l’assumer. Et plus on l’assume, moins cela dérange les gens (rire) ! Je l’ai toujours assumée car je suis fière d’avoir fait cette émission et de l’avoir remportée. En plus, c’est le public, en me sauvant à chaque fois, qui me l’a fait gagner ! Et même si on ne me voit pas dans les médias toutes les semaines, aujourd’hui, c’est toujours mon métier. Je chante toujours et ce grâce au public qui m’a toujours soutenue."

Vous avez été la risée du Net et la candidate que tout le monde voulait évincer, mais vous avez finalement été victorieuse. C’est une revanche sur la vie ?