Même générique entraînant, même Ferrari rouge étincelant et même décor hawaiien paradisiaque. Le reboot de Magnum semble tout avoir de la série originelle. À une exception près : Tom Selleck manque à l’appel. L’acteur à la célèbre moustache noire qui a incarné l’ancien combattant de guerre pendant huit saisons, est remplacé par Jay Hernandez, comédien de 41 ans principalement connu pour avoir joué dans Crazy/Beautiful aux côtés de Kirsten Dunst en 2001. Le résultat est à découvrir à partir de ce mardi 7 janvier sur TF1.

"Quand on m’a proposé d’incarner le nouveau Magnum, j’ai eu un moment de doute. Je me suis dit que ça allait être compliqué de succéder à un acteur aussi iconique que Tom Selleck", nous explique Jay Hernandez rencontré au Festival de Télévision de Monte-Carlo en juin dernier. "Puis, quand j’ai lu le scénario, je me suis dit : Ah d’accord, ils essayent d’en faire quelque chose de nouveau. J’ai alors compris que je pouvais m’approprier le personnage de Magnum, le mettre à ma sauce."

Étiez-vous fan de la série étant plus jeune ?

(...)