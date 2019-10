Après la nouvelle émission qui essaye d’améliorer notre pays - Make Belgium Great Again présenté par Sophie Pendeville -, RTL-TVI rediffuse le film qui a propulsé Louane Emera au rang de star, non seulement de la chanson mais aussi de la comédie. À savoir, La famille Bélier avec notre François Damiens national.

Et pour cause, cela fait plusieurs mois que l’on est sans nouvelles de l’artiste de 22 ans. Ses derniers tweets et posts Instagram remontent au 3 septembre dernier (et avant ça, en février !). À la rentrée dernière, Louane annonçait pourtant fièrement être l’invitée de Mouloud Achour dans Clique (Canal +) pour évoquer le lancement du 3919, le numéro d’écoute pour les victimes - et proches de victimes - de violence faites aux femmes. Un message vidéo (dans laquelle Sylvie Tellier, Thierry Marx, Christophe Beaugrand, Mélanie Bernier et bien d’autres stars se réunissaient afin d’appeler les victimes à sortir de leur silence pour guérir au plus vite) relayé par nombreuses célébrités.

Un album en préparation

Selon l’interprète de "Je Vole" en personne, son absence est légitime. Louane travaille en effet sur son prochain album. La jeune femme a préféré s’écarter de ses réseaux sociaux pour se consacrer à son projet musical personnel en secret. Mais l’actrice de La famille Bélier est bel et bien consciente qu’elle prend des risques en faisant attendre son public. "J’avais commencé par prendre du temps, puis je me suis dit que j’allais aller vite, expliquait-elle il y a deux mois face à Mouloud Achour. Finalement je me suis dit ensuite que j’allais vraiment prendre du temps…" Avant de prendre le soin de rassurer ses fans inquiets. "Et en fait, avec le recul, la chance que j’ai de prendre du temps aujourd’hui pourrait vraiment, vraiment me porter préjudice. C’est pour ça que je travaille. Je sais aujourd’hui à quel point c’est un risque de prendre du temps."

Bref, une absence pour mieux revenir. Et Louane sait de quoi elle parle sur la question du lever le pied. Révélée au grand public avec The Voice en 2013, la jeune femme a depuis enchaîné les projets sans temps morts. Avec le danger de se perdre. Elle a obtenu le César du meilleur espoir féminin en 2015 avec le film La famille Bélier justement (diffusé ce soir). Son premier album Chambre 12 a été un véritable carton. Un opus écoulé à plus d’un million d’exemplaires. Louane prépare donc son grand retour sur ses réseaux sociaux, mais également sur la scène médiatique avec son nouveau disque.

Ses toutes dernières déclarations publiques le prouvent : "J’ai besoin de faire quelque chose dont je serai aussi fière que ce que j’ai pu faire avant." Ça promet !