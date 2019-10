Avec moins de 200000 téléspectateurs, le second numéro du rendez-vous présenté par Sophie Pendeville n'a pas convaincu.

Dimanche prochain, c’est un inédit de Camping Paradis qui prendra la case phare et le dimanche suivant, deux inédits d’ Hawai 5.0 saison 9. L’émission Vu à la télé du 3 novembre est supprimée et Les Belges en or programmée le 10 novembre est reportée au dimanche suivant.

le rendez-vous présenté par Sophie Pendeville fait plouf. L’émission de RTL-TVI programmée le dimanche à 20 h 35, heure de grande exposition pour la chaîne privée, n’a pas tenu ses promesses en termes d’audiences. Avec 233000 téléspectateurs pour sa première et moins de 200000 pour le second numéro diffusé dimanche, elle est déjà reléguée en access, à 19 h 50.