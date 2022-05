Ce samedi démarraient les festivités des grands directs de The Voice, la plus belle voix sur TF1. Les talents encore en lice, parmi lesquels figurait une Belge, Pauline Nagy, montaient tour à tour sur scène, seuls puis accompagnés de leur équipe et de coach, avec l’espoir que le public vote en masse et leur offre un ticket pour la finale du télécrochet du 21 mai prochain.

Sur les fauteuils rouges, les quatre coachs ont répondu à l’appel. Même Florent Pagny qui est en plein combat contre son cancer du poumon. Coach surprise, Nolwenn Leroy était également de la partie avec la tâche de sauver l’un des talents non repêché par le public pour la finale.

En ouverture de soirée, les téléspectateurs ont toutefois été surpris de voir Alessandra Sublet à la présentation de The Voice, la plus belle voix. Malade, Nikos Aliagas n’a, en effet, pas pu prendre le micro ce samedi soir. L’animatrice de C’est Canteloup lui a donc adressé un message de réconfort : “Je tiens à t’embrasser très fort et à te souhaiter un bon rétablissement. Je t’aime.”

Sur Twitter, Nikos Aliagas a tenu à rassurer les téléspectateurs. “Merci pour vos mots chaleureux ! Rassurez-vous rien de grave ! Ce soir je regarde évidemment The Voice en direct pour la première fois de ma vie ! Alessandra Sublet, tu es au top. Prends soin de nos talents et nos coachs adorés Amel Bent, Marc Lavoine, Florent Pagny, Vianney et Nolwenn Leroy”, a-t-il écrit samedi en soirée.

Ce lundi matin, dans Télématin sur France 2, Thomas Sotto a, lui aussi, donné des nouvelles rassurantes de l’animateur qui fait partie des fidèles téléspectateurs de l’émission matinale. En direct, le journaliste lit un texto envoyé à l’instant même par Nikos Aliagas pour saluer l’expert présent en plateau pour commenter l’actualité en Ukraine.” J’ai un petit message, là, qui est très sympathique, commence Thomas Sotto, téléphone portable en main. ‘Passionnant Général Desportes’, c’est Nikos Aliagas qui vous regarde, explique-t-il avant de préciser : Il est en pleine forme, il vous embrasse. Il va très bien et il sera là pour la finale de The Voice, il nous le fait savoir, voilà.”

Que les fans du télécrochet se rassurent donc, le capitaine du navire The Voice, la plus belle voix sera bel et bien à la barre pour la dernière ligne droite de cette onzième saison qui verra s’affronter Loris, Nour, Mister Mat, Caroline Costa et Vike.