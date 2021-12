Les semaines passent dans L’Amour est dans le pré et il est déjà temps pour certains agriculteurs de choisir la prétendante avec laquelle ils souhaitent partir en voyage. Pour Björn, le choix semblait fait lors du précédent épisode. Très timide, le fermier avoue avoir eu un véritable coup de foudre pour Lisa, dès réception de sa lettre. “J’ai des sentiments pour quelqu’un et voilà, ça, t’as bien vu… Ça se voit à trois kilomètres, non ?”, a-t-il d’ailleurs demandé à Madisson, son autre prétendante.

Dans l’euphorie, Björn avait alors laissé parler ses sentiments en déposant sa main sur la cuisse de Lisa lors d’un dîner ou encore en l’embrassant lors d’une balade en tracteur alors que celle-ci semblait un peu réticente. Des gestes qui ont un peu refroidi la principale intéressée. “Il m’a donné un bisou sans que je m’y attende et je lui avais dit que ça, je ne voulais pas. Et, je me suis sentie très très mal”, explique-t-elle à Sandrine Dans. “Ça m’a vraiment freiné et reculé de quelques pas. Ça a été trop vite, je ne le sens pas dans tous les cas.”

“J’ai fait du mal aux deux filles”

Après avoir passé quelques heures à réfléchir seul, Björn reçoit la visite de Sandrine Dans. En pleurs, il s’en veut d’avoir précipité les choses. “J’ai fait du mal aux deux filles”, explique-t-il avant d’ajouter vouloir prendre “un peu” voire “beaucoup” de repos.

La précipitation de Björn a eu raison de son histoire avec Lisa qui préférait aller doucement pour ne pas gâcher les choses. De son côté, Madisson ne voit pas l’intérêt de rester à la ferme alors que Björn avait clairement avoué ses sentiments pour Lisa.

Un “au revoir” difficile

C’est avec beaucoup d’émotion que Björn dit donc “au revoir” à ses prétendantes. “On a déjà dit à Björn qu’on n’était pas fâchées et qu’on voulait bien se revoir”, dit Lisa à Sandrine Dans en présence du fermier et de Madisson.

L’aventure se termine donc sur ces images pour Björn. Le fermier ne partira pas en voyage avec l’une de ses prétendantes.