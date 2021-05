Après Alain Finkielkraut, au tour du présentateur de L'Heure des Pros, Pascal Praud, de ne pas réaliser qu'il se trouve à l'antenne.

Alors que les caméras filment un plateau rempli de chroniqueurs, quelqu'un manque à l'appel, le présentateur Pascal Praud. On entend alors via les micros du plateau "On est à l'antenne". Ensuite les chroniqueurs étonnés que leur chef d'orchestre soit absent, réagissent à son arrivée tardive. "Bah où est-il Pascal ?", "On est à l'antenne Pascal", "Alors ? tu es en retard ?".





Ensuite on aperçoit Pascal Praud arriver à vive allure sans réagir aux remarques de ses collègues. Il prend place sur son fauteuil, enfile son oreillette et au moment où tout le monde s'attend à une explication de son retard, l'animateur commence par imiter Jacques Chirac.

"Mes chères compatriotes, je voudrais dire à mes amis..." avant d'être interrompu par ses compagnons "Tu sais que t'es à l'antenne ?". La réaction de Pascal Praud ne dément pas, il pensait vraiment que l'émission n'avait pas encore débuté.

Les chroniqueurs, devant la figure pleine d'étonnement, insistent sur la réalité de leurs propos. "Ce n'est pas une blague, on est bien à l'antenne." L'un des chroniqueurs évoque même l'incident semblable avec le philosophe Alain Finkielkraut. " Monsieur Finkielkraut, vous êtes vengé !"