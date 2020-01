Le télécrochet reste toutefois leader.

Ce samedi, la neuvième saison de The Voice, la plus belle voix démarrait en grande pompe sur TF1. Talents surprenants - dont Antoine Delie, notre compatriote - et nouveau banc de coachs, tout était réuni pour que les téléspectateurs passent une bonne soirée devant leur petit écran.

Si le programme s’est classé leader de la soirée - devant une rediffusion de Commissaire Magellan avec 3,1 millions de fidèles -, on note que ce dernier n’avait jamais connu des chiffres d’audience aussi bas pour un lancement. Moins de 5,2 millions de Français ont suivi la première audition à l’aveugle sur leur téléviseur. L’an dernier, le démarrage de la huitième saison avait rassemblé près de 5,6 millions de téléspectateurs. On est aussi bien loin des 9,8 millions enregistrés lors de la troisième saison du télécrochet.