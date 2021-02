Mallory Gabsi dans "Cauchemar en cuisine": “Moi, je suis le gentil !” Télévision Aurélie Parisi © Copyright Marie ETCHEGOYEN/M6

L'ancien candidat belge de Top Chef vient en aide aux restaurateurs en difficulté aux côtés de Philippe Etchebest. Révélé au grand public dans la saison 11 de Top Chef, le Belge Mallory Gabsi rejoint Philippe Etchebest dans Cauchemar en cuisine sur RTL-TVI, émission qui, depuis 2011, vient en aide aux restaurateurs en difficulté. Dans l’épisode de ce lundi soir, le jeune homme de 24 ans (qui se lance dans les plats à emporter avec “Mallory at home”, infos sur www.malloryathome.be) secondera le chef Etchebest, à Reims, lors de sa mission au restaurant de Jean-Jacques où les dettes s’accumulent. Mallory Gabsi le précise toutefois : “ Mon rôle ne sera pas d’engueuler ! Moi, je suis le gentil !” (sourire), lance le Bruxellois qui débarquera au moment de la résolution. “ J’arrive au moment où le chef Etchebest amène tous les candidats à parler, à vider leur sac. Lorsque tout est remis en ordre dans le restaurant, il me passe le relais. Mon boulot à moi, c’est d’en refaire la carte et de la faire valider par le chef.”