La célèbre émission, qui sera bientôt diffusée aussi sur RTL-TVi, vient en aide aux restaurateurs en difficulté. "Je n’ai pas hésité du tout, a déclaré Mallory Gabsi dans 20 minutes. À mon âge, c’est une super expérience. C’est toujours chouette de pouvoir aider les gens."

Le demi-finaliste de Top Chef assistera le chef Etchebest. "Lui, c’est un peu le méchant, il a cette image-là dans Cauchemar en cuisine. Il a son rôle qui ne doit pas changer. On n’a pas la même façon de parler aux gens. Quoique, parfois, je peux me fâcher. Moi, je suis gentil, je n’aime pas engueuler les gens, ça me fait mal au cœur." Au-delà de ce programme culinaire, le Belge était déjà apparu dans la Grande Balade sur RTL-TVi et dans Qu’est-ce qu’on mange ce soir sur la RTBF. À quand sa propre émission? "Avec la Covid-19, j’ai un peu peur de me lancer dans des choses qui vont être bloquées ensuite, confit-il dans 20 minutes. Et je n’ai pas envie d’attirer une foule à un endroit, avec le coronavirus, ce n’est pas le moment."