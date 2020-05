Le voilà en quarts de finale ! Après plusieurs semaines derrière les fourneaux de Top Chef, notre compatriote, Mallory Gabsi, fait partie des quatre candidats encore en lice de cette onzième saison, aux côtés de David Gallienne, Martin Feragus et Adrien Cachot. Pour le moment, le Bruxellois, au parcours (presque) sans faute, fait partie des bons élèves du concours culinaire. Le petit protégé d’Yves Mattagne au Sea Grill était l’un des premiers candidats à se qualifier pour la suite l’aventure, lundi dernier sur RTL-TVI. Un épisode lors duquel Mallory a séduit Mauro Colagreco, chef du meilleur restaurant du monde, avec ses supions farcis et son bouillon de crevettes. Dans la première partie de l’épisode, c’était sa maman qui lui prêtait main-forte pour réaliser son premier pithiviers. "J’ai vraiment été surpris de la voir dans l’émission. Elle ne m’avait rien dit !", déclare Mallory qui parle de cette épreuve comme l’une de ses préférées avec la fameuse guerre des restos dont lui et son partenaire, Adrien, sont sortis avec l’ensemble des votes. Du jamais vu dans Top Chef…

