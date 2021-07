"Cuisiner comme Malou , c’est facile et accessible à tous", assure Mallory Gabsi au sujet de son livre de recettes préférées Cuisiner comme Malou sorti chez Albin Michel. Ce cuisinier belge et ancien commis du chef Yves Matagne, qui avait fait sensation dans la 11e saison de Top Chef, sera aussi prochainement de retour sur RTL-TVi dans Cauchemar en cuisine, au côté de Philippe Etchebest. "Peut-être pas toutes les recettes mais ce premier livre, je l’ai créé à 23 ans, histoire surtout de se faire plaisir. Mon but n’est pas d’apprendre à cuisiner à des professionnels mais bien à des enfants ou des étudiants avec de petits budgets. Cuisiner à la maison mais de manière très simple. Si on veut des livres plus compliqués, il faut aller chez les grands chefs. Moi, je n’en suis pas encore un (sourire) !"

À quand un restaurant Mallory Gabsi d’ailleurs ?